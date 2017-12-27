Убивство журналіста Веремія: суд досі не надав ГПУ повний текст вироку Крисіну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України очікує від Шевченківського районного суду Києва повний текст вироку Юрію Крисіну, якого засуджено до 4 років позбавлення волі (умовно) за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія. Про це УНН повідомили у Генпрокуратурі.
“Суд ще не надіслав повний текст вироку, тому подавати зараз скаргу немає сенсу. Очікуємо, що до п’ятниці документи надійдуть і тоді відразу направимо до Апеляційного суду скаргу”, — зазначили у Генпрокуратурі.
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Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва виніс умовний термін покарання одному із фігурантів справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія Юрію Крисіну.