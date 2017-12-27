Убийство журналиста Веремия: суд еще не предоставил ГПУ полный текст приговора Крысина

"Суд еще не прислал полный текст приговора, поэтому подавать сейчас жалобу нет смысла. Ожидаем, что в пятницу документы поступят и тогда сразу направим в Апелляционный суд жалобу", - отметили в Генпрокуратуре.

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Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал условный срок наказания одному из фигурантов дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину.