Убийство журналиста Веремия: суд еще не предоставил ГПУ полный текст приговора Крысина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины ожидает от Шевченковского районного суда Киева полный текст приговора Юрию Крысину, который осужден к 4 годам лишения свободы (условно) за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщили УНН в Генпрокуратуре.
"Суд еще не прислал полный текст приговора, поэтому подавать сейчас жалобу нет смысла. Ожидаем, что в пятницу документы поступят и тогда сразу направим в Апелляционный суд жалобу", - отметили в Генпрокуратуре.
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Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал условный срок наказания одному из фигурантов дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину.