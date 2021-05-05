У зв'язку з візитом держсекретаря США у Києві можуть частково обмежити рух

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У зв’язку з робочим візитом в Україну Державного секретаря США Ентоні Блінкена 5-6 травня у столиці можливі обмеження дорожнього руху на частині вулиць міста, повідомили в Управлінні державної охорони України, пише УНН.

Цитата

“У зв’язку з робочим візитом в Україну Державного секретаря США Ентоні Блінкена 5-6 травня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих вулицях центральної частини міста”, — вказано у повідомленні.

Деталі

В УДО інформують, що відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” і Положення про Державний Протокол та Церемоніал України, затвердженого Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, Управлінням державної охорони України забезпечується державна охорона.

Візит Блінкена

Державний департамент США опублікував раніше деталі візиту Ентоні Блінкена в Україну. Держсекретар зустрінеться з першими особами держави, а також підтвердить підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії.

Повідомляється, що Блінкен також буде “заохочувати подальший прогрес в порядку денному інституційної реформи України, особливо в боротьбі з корупцією, яка має ключове значення для забезпечення демократичних інститутів України, економічного процвітання і євроатлантичного майбутнього”.

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