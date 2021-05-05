В связи с визитом госсекретаря США в Киеве могут частично ограничить движение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В связи с рабочим визитом в Украину Государственного секретаря США Энтони Блинкена 5-6 мая в столице возможны ограничения дорожного движения на части улиц города, сообщили в Управлении государственной охраны Украины, пишет УНН.
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“В связи с рабочим визитом в Украину Государственного секретаря США Энтони Блинкена 5-6 мая возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города”, — указано в сообщении.
Детали
В УГО информируют, что в соответствии с Законом Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц” и Положения о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся в Украине с официальным или рабочими визитами, Управлением государственной охраны Украины обеспечивается государственная охрана.
Визит Блинкена
Государственный департамент США опубликовал ранее детали визита Энтони Блинкена в Украину. Госсекретарь встретится с первыми лицами государства, а также подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.
Сообщается, что Блинкен также будет “поощрять дальнейший прогресс в повестке дня институциональной реформы Украины, особенно в борьбе с коррупцией, имеющей ключевое значение для обеспечения демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего”.