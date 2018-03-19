У Зубка з'явився новий заступник з питань євроінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ з питань європейської інтеграції став Тарас Токарський, передає УНН з посиланням на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.
“Кабінет міністрів призначив заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань європейської інтеграції Токарського Тараса Богдановича. Відповідне розпорядження № 167-р. опубліковане на офіційному сайті КМУ”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сферою його повноважень є: залучення інвестицій та організація співпраці з міжнародними фінансовими та донорськими організаціями, виконання функцій щодо здійснення міжнародного співробітництва, підготовка проектів міжнародних угод, договорів та їх імплементація, залучення та координація міжнародної технічної допомоги у відповідних сферах тощо.
Нагадаємо, попереднього заступника голови Мінрегіонрозвитку з питань європейської інтеграції Чуприненка Романа Сергійовича звільнили з посади 25 вересня 2017 за власним бажанням.