У Зубко появился новый заместитель по вопросам евроинтеграции

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 21670 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 27971 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 73548 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 79818 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102492 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109514 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116758 просмотра

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ по вопросам европейской интеграции стал Тарас Токарский, передает УНН со ссылкой на Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

“Кабинет министров назначил заместителем Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины по вопросам европейской интеграции Токарского Тараса Богдановича. Соответствующее распоряжение № 167-р. опубликовано на официальном сайте КМУ”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сферой его полномочий являются: привлечение инвестиций и организация сотрудничества с международными финансовыми и донорскими организациями, выполнение функций по осуществлению международного сотрудничества, подготовка проектов международных соглашений, договоров и их имплементация, привлечение и координация международной технической помощи в соответствующих сферах.

Напомним, предыдущего заместителя главы Минрегионразвития по вопросам европейской интеграции Чуприненко Романа Сергеевича уволили с должности 25 сентября 2017 года по собственному желанию.

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