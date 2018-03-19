У Зубко появился новый заместитель по вопросам евроинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ по вопросам европейской интеграции стал Тарас Токарский, передает УНН со ссылкой на Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.
“Кабинет министров назначил заместителем Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины по вопросам европейской интеграции Токарского Тараса Богдановича. Соответствующее распоряжение № 167-р. опубликовано на официальном сайте КМУ”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что сферой его полномочий являются: привлечение инвестиций и организация сотрудничества с международными финансовыми и донорскими организациями, выполнение функций по осуществлению международного сотрудничества, подготовка проектов международных соглашений, договоров и их имплементация, привлечение и координация международной технической помощи в соответствующих сферах.
Напомним, предыдущего заместителя главы Минрегионразвития по вопросам европейской интеграции Чуприненко Романа Сергеевича уволили с должности 25 сентября 2017 года по собственному желанию.