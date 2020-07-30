У ЗСУ за добу виявили 20 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 20 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, загалом хворіють 159 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Медичних Сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 30 липня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 159 осіб. Всього за час пандемії одужало – 612 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 580 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 103 особи. За минулу добу зареєстровано 20 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 6 осіб, а на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 14 осіб. Стан здоров’я пацієнта задовільний.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.