В ВСУ за сутки обнаружили 20 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 20 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в общем болеют 159 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских Сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 30 июля у Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 159 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 612 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 580 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 103 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек, а на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 14 человек. Состояние здоровья пациента удовлетворительное.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.