У ЗСУ за добу підтвердили 14 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. За минулу добу у Збройних Силах України підтвердили 14 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, загалом хворіють 134 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 22 липня у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 134 особи. Всього за час пандемії одужало – 544 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції перебувають 414 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 65 осіб. За минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в закладах охорони здоров’я перебувають 5 осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
"На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 9 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на 8:35 22 липня зафіксовано вже майже 61 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків значно зросла проти попередньої доби - до понад 800.