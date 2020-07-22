В ВСУ за сутки подтвердили 14 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины подтвердили 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, в общем болеют 134 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 22 июня в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 134 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 544 человека, летальных случаев - 5. На изоляции находятся 414 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 65 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 5 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - добавили в сообщении.
Напомним, в Украине на 8:35 22 июля зафиксировано уже почти 61 тысяча случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев значительно возросло по сравнению с предыдущим днем - до более 800.