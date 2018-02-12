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У зоні захоронення радіоактивних відходів ЧАЕС затримано групу сталкерів

У зоні захоронення радіоактивних відходів ЧАЕС затримано групу сталкерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У зоні відчуження ЧАЕС і пункті захоронення радіоативних відходів поліція затримала групу сталкерів. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

“29-річного чоловіка з Дніпропетровщини виявили на пункті захоронення радіоактивних відходів. До речі, не всі сталкери через шалене забруднення ставлять собі за мету відвідати це місце”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на КПП “Зелений Мис” поліцейським вдалося виявити трійцю молодиків з Києва та столичного регіону, які поза контрольно-перепускних пунктів незаконно проникли на територію зони.

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Відносно незаконних відвідувачів складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

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