У Зоні відчуження продовжується ліквідація лісових пожеж

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження продовжується локалізація пожеж на території Луб’янського, Дитятківського, Котовського, Денисовицького, Корогодського та Паришівського лісництв. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного агентство України з управління зоною відчуження.