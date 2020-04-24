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У Зоні відчуження продовжується ліквідація лісових пожеж

У Зоні відчуження продовжується ліквідація лісових пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження продовжується локалізація пожеж на території Луб’янського, Дитятківського, Котовського, Денисовицького, Корогодського та Паришівського лісництв. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного агентство України з управління зоною відчуження.

“Станом на 18:00 24 квітня у Зоні відчуження... підрозділами ДСНС, яким допомагають працівники лісових пожежних станцій ДСП “Північна Пуща”, продовжується локалізація пожеж на території Луб’янського, Дитятківського, Котовського, Денисовицького, Корогодського та Паришівського лісництв", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що вживаються всі можливі заходи щодо максимального пролиття окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків, лісової підстилки та залишків деревини з метою запобігання виникнення пожеж та недопущення нових.

"Продовжують працювати пожежні насосні станції щодо гасіння торфовищ в районі с. Крива Гора (Паришівське лісництво) та смт Поліське (Котовське лісництво)", - зазначається в повідомленні.

Також в районі села Красне, села Стара Красниця та села Товстий ліс під дією сильних поривів вітру, як вказано, спостерігався осередок загоряння на місці, яке раніше було пройдено вогнем.

"На місці працює авіація у складі 2-х гелікоптерів МІ-8 та літака АН-32П, останнім зроблено три скидання вогнегасних речовин (24 тонни)“, - зазначається в повідомленні.

Окрім того, загрози об’єкту “Укриття”, сховищу радіоактивних відходів та іншим критичним об’єктам зони відчуження немає, додали у ДАЗВ.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні локалізували ще один осередок пожежі.

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