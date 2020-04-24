У Чорнобильській зоні локалізували ще один осередок пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження на 9 годину 24 квітня локалізували ще один осередок пожежі з трьох, а саме - поблизу села Розсоха у Дитятківському лісництві на Київщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України у Telegram-каналі.
"24 квітня о 9:00 пожежу поблизу села Розсоха у Зоні відчуження на території Дитятківського лісництва локалізовано", - повідомили рятувальники.
Як вказано, наразі основні зусилля спрямовані на локалізацію 2-х осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках, пройдених вогнем, у селі Крива Гора та селі Рудьки – селі Буряківка.
Нагадаємо, за добу авіація скинула 236 т води на пожежі у Чорнобильській зоні.