В Чернобыльской зоне локализовали еще один очаг пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения на 9:00 24 апреля локализовали еще один очаг пожара из трех, а именно - вблизи села Рассоха в Дитяткивском лесничестве в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины в Telegram-канале.
"24 апреля в 9:00 пожар вблизи села Рассоха в зоне отчуждения на территории Дитяткивского лесничества локализован", - сообщили спасатели.
Как указано, на данный момент основные усилия направлены на локализацию 2-х очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем, в селе Кривая Гора и селе Рудьки - селе Буряковка.
Напомним, за сутки авиация сбросила 236 т воды на пожары в Чернобыльской зоне.