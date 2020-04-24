В Чернобыльской зоне локализовали еще один очаг пожара

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения на 9:00 24 апреля локализовали еще один очаг пожара из трех, а именно - вблизи села Рассоха в Дитяткивском лесничестве в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины в Telegram-канале.