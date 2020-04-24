В Зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается локализация пожаров на территории Лубянского, Дитяткивского, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Паришивского лесничеств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
"По состоянию на 18:00 24 апреля в зоне отчуждения... подразделениями ГСЧС, которым помогают работники лесных пожарных станций ДСП "Северная Пуща", продолжается локализация пожаров на территории Лубянского, Дитяткивского, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Паришивского лесничеств", - говорится в сообщении.
Указано, что принимаются все возможные меры по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых.
"Продолжают работать пожарные насосные станции по тушению торфяников в районе с. Кривая Гора (Паришивское лесничество) и пгт Полесское (Котовское лесничество)", - отмечается в сообщении.
Также в районе села Красное, села Старая Красница и села Толстый лес под действием сильных порывов ветра, как указано, наблюдался очаг возгорания на месте, которое ранее было пройдено огнем.
"На месте работает авиация в составе 2-х вертолетов МИ-8 и самолета АН-32П, последним сделано три сброса огнетушащих веществ (24 тонны)", - отмечается в сообщении.
Кроме того, угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет, добавили в ГАЗО.
Напомним, в Чернобыльской зоне локализовали еще один очаг пожара.