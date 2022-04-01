У зоні відчуження помітили ворожий танк: рухався у бік Чорнобиля
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На території зони відчуження сьогодні зафіксували переміщення ворожого танку, який рухався у бік Чорнобиля. Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС", передає УНН.
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"О 7 годині ранку 1 квітня на території зони відчуження, прилеглій до адмінбудівель ("Острів"), було зафіксовано переміщення однієї одиниці важкої військової техніки, а саме танку, який рухався у напрямку міста Чорнобиля", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначили, радіаційний стан на майданчику ЧАЕС не змінився.
"Параметри обладнання, що контролюються, знаходяться в межах, визначених технологічним регламентом. Персонал, який знаходиться на зміні з 20 березня, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку", - ідеться у повідомленні.
У держпідприємстві нагадали, що 31 березня приблизно о 20:00 російські окупанти покинули територію Чорнобильської АЕС. Шляхи доступу на промисловий майданчик взяли під контроль персонал станції.
Доповнення
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Україна повідомила їм, що російські війська виведені з Чорнобильської АЕС.
Російські окупанти, коли залишали Чорнобильську АЕС, забрали із собою полонених нацгвардійців.