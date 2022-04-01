В зоне отчуждения заметили вражеский танк: двигался в сторону Чернобыля
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На территории зоны отчуждения сегодня зафиксировали перемещение вражеского танка, который двигался в сторону Чернобыля. Об этом сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС", передает УНН.
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"В 7 часов утра 1 апреля на территории зоны отчуждения, прилегающей к админзданию ("Остров"), было зафиксировано перемещение одной единицы тяжелой военной техники, а именно танка, который двигался в направлении города Чернобыля", - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, радиационное состояние на площадке ЧАЭС не изменилось.
"Параметры контролируемого оборудования находятся в пределах, определенных технологическим регламентом. Персонал, который находится на смене с 20 марта, обеспечивает ядерную и радиационную безопасность", - говорится в сообщении.
В госпредприятии напомнили, что 31 марта примерно в 20:00 российские оккупанты покинули территорию Чернобыльской АЭС. Пути доступа на промышленную площадку взяли под контроль персонал станции.
Дополнение
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ заявило, что Украина сообщила им, что российские войска выведены из Чернобыльской АЭС.
Российские оккупанты, когда покидали Чернобыльскую АЭС, забрали с собой пленных нацгвардейцев.