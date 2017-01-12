У Житомирі відзначили 110-ту річницю від дня народження С.Корольова
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні відзначили 110-ту річницю від дня народження С.Корольова у Житомирі. Про це проінформували у прес-службі Житомирської ОДА, повідомляє УНН.
Традиційно урочистості розпочались біля пам’ятника засновнику радянської космонавтики. Представники влади, громадських організацій та житомиряни поклали до пам’ятника квіти. Після чого площею пройшла рота почесної варти Житомирського військового інституту ім. С.Корольова.
Опісля урочистості пройшли у музеї космонавтики – тут запланований огляд експозицій музею, виставки нових надходжень у фонди та інтерв’ю гостей в меморіальному будинку-музеї академіка С.П.Корольова.
Фото ОДА.