В Житомире отметили 110-ю годовщину со дня рождения С.Королева
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня отметили 110-ю годовщину со дня рождения С.Королева в Житомире. Об этом проинформировали в пресс-службе Житомирской ОГА, сообщает УНН.
Традиционно торжества начались у памятника основателю советской космонавтики. Представители власти, общественных организаций и житомиряне возложили к памятнику цветы. После чего по площади прошла рота почетного караула Житомирского военного института им. С.Королева.
После торжества прошли в музее космонавтики - здесь запланирован осмотр экспозиций музея, выставки новых поступлений в фонды и интервью гостей в мемориальном доме-музее академика С.П.Королева.
Фото ОГА.