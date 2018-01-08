У Житомирі невідомі пограбували кафедральний собор
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 січня. УНН. Свято-Михайлівський кафедральний собор Житомира сьогодні вночі пограбували невідомі, цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила керівник відділу комунікації ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко.
Подія сталась сьогодні близько третьої ночі. Невідомі, скориставшись тим, що у храмі тимчасово були відкриті двері, проникли всередину та почали зривати елементи оздоблення церкви, прикраси, а також викрали скриньку для пожертв. Побачивши охоронницю закладу, двоє молодих чоловіків відібрали у жінки телефон та втікли через інший вихід.
Втім вже невдовзі патрульні поліцейські знайшли викрадені з церкви речі - їх крадії викинули неподалік місця злочину.
"На даний час проводяться заходи для встановлення осіб нічних крадіїв. На даний час за цим фактом розпочато кримінальне провадження", - повідомила Алла Ващенко.