У жінки, яка перебуває на обсервації у Дніпропетровській області, експрес-тест показав коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В однієї з жінок, яка знаходилася в обсервації на Дніпропетровщині після повернення з Риги, експрес-тест показав коронавірус. Проте точний діагноз можна буде поставити лише за результатами ПЛР-тесту. Його нині проводять, повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Сердюк, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
“Експрес-тест дає лише орієнтування на коронавірус. Точність результату — 60-70%. Тому зараз жінці проводимо ПЛР-тест. Доки він не готовий, говорити про новий випадок COVID-19 рано”, — пояснив Сердюк.
Зараз жінка з підозрою на коронавірус знаходиться в Дніпровській міській лікарні № 21. В обсервації залишилися більше 30 людей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірусом інфікувався начальник поліції Києва
Загалом в Дніпропетровській області на короновірусну інфекцію зараз перевіряють 15 людей.
В Україні — 218 випадків коронавірусної хвороби. З них три — на Дніпропетровщини.