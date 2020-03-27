У жінки, яка перебуває на обсервації у Дніпропетровській області, експрес-тест показав коронавірус

КИЇВ. 27 березня. УНН. В однієї з жінок, яка знаходилася в обсервації на Дніпропетровщині після повернення з Риги, експрес-тест показав коронавірус. Проте точний діагноз можна буде поставити лише за результатами ПЛР-тесту. Його нині проводять, повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Сердюк, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.