Коронавірусом інфікувався начальник поліції Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Коронавірусом інфікувався заступник голови Національної поліції - начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Facebook, передає УНН.
"Епідемія підсилюється та поширюється. Так, сьогодні позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у трьох поліцейських та одного курсанта... У тому числі діагноз COVID-19 сьогодні встановлений заступнику голови Національної поліції України – начальнику поліції Києва Андрію Крищенку", - повідомив Геращенко.
З його слів, стан здоров'я Крищенка є задовільним. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно.
"Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та знаходяться на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані. Між тим керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували", - додав заступник міністра.
Він також додав, що саме медики і правохоронці, як показує трагічний досвід Італії, найбільш часто стають жертвами ураження небезпечною інфекцією.
Додамо, на ранок 27 березня в Україні було зафіксовано вже 218 випадків COVID-19.