Коронавирусом заразился начальник полиции Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Коронавируса заразился заместитель председателя Национальной полиции - начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.
"Эпидемия усиливается и распространяется. Так, сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта... В том числе диагноз COVID-19 сегодня установлен заместителю председателя Национальной полиции Украины - начальнику полиции Киева Андрею Крищенко", - сообщил Геращенко.
По его словам, состояние здоровья Крищенко является удовлетворительным. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.
"Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы. Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились", - добавил замминистра.
Он также отметил, что именно медики и правоохранители, как показывает трагический опыт Италии, наиболее часто становятся жертвами поражения опасной инфекцией.
Добавим, утром 27 марта в Украине было зафиксировано уже 218 случаев COVID-19.