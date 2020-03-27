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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63616 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75038 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88414 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86450 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103972 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87088 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102839 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130963 просмотра

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Коронавирусом заразился начальник полиции Киева

Коронавирусом заразился начальник полиции Киева

Киев  •  УНН

 • 19888 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Коронавируса заразился заместитель председателя Национальной полиции - начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.

"Эпидемия усиливается и распространяется. Так, сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта... В том числе диагноз COVID-19 сегодня установлен заместителю председателя Национальной полиции Украины - начальнику полиции Киева Андрею Крищенко", - сообщил Геращенко.

По его словам, состояние здоровья Крищенко является удовлетворительным. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

"Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы. Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились", - добавил замминистра.

Он также отметил, что именно медики и правоохранители, как показывает трагический опыт Италии, наиболее часто становятся жертвами поражения опасной инфекцией.

Добавим, утром 27 марта в Украине было зафиксировано уже 218 случаев COVID-19.

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