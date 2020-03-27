У женщины, которая находится на обсервации в Днепропетровской области, экспресс-тест показал коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87848 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100878 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103025 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102239 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110428 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99798 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104634 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106486 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131437 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У женщины, которая находится на обсервации в Днепропетровской области, экспресс-тест показал коронавирус

У женщины, которая находится на обсервации в Днепропетровской области, экспресс-тест показал коронавирус

Киев  •  УНН

 • 17109 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. У одной из женщин, которая находилась в обсервации в Днепропетровской области по возвращении из Риги, экспресс-тест показал коронавирус. Однако точный диагноз можно будет поставить только по результатам ПЦР-теста. Его сейчас проводят, сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресслужбу ОДА.

"Экспресс-тест дает лишь ориентирование на коронавирус. Точность результата - 60-70%. Поэтому сейчас женщине проводим ПЦР-тест. Пока он не готов, говорить о новом случае COVID-19 рано", - пояснил Сердюк.

Сейчас женщина с подозрением на коронавирус находится в Днепровской городской больнице № 21. В обсервации остались более 30 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирусом заразился начальник полиции Киева

Всего в Днепропетровской области на короновирусную инфекцию сейчас проверяют 15 человек.

В Украине - 218 случаев коронавирусной болезни. Из них три - в Днепропетровской области.

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