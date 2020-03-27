У женщины, которая находится на обсервации в Днепропетровской области, экспресс-тест показал коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. У одной из женщин, которая находилась в обсервации в Днепропетровской области по возвращении из Риги, экспресс-тест показал коронавирус. Однако точный диагноз можно будет поставить только по результатам ПЦР-теста. Его сейчас проводят, сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресслужбу ОДА.
"Экспресс-тест дает лишь ориентирование на коронавирус. Точность результата - 60-70%. Поэтому сейчас женщине проводим ПЦР-тест. Пока он не готов, говорить о новом случае COVID-19 рано", - пояснил Сердюк.
Сейчас женщина с подозрением на коронавирус находится в Днепровской городской больнице № 21. В обсервации остались более 30 человек.
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Всего в Днепропетровской области на короновирусную инфекцию сейчас проверяют 15 человек.
В Украине - 218 случаев коронавирусной болезни. Из них три - в Днепропетровской области.