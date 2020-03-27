У женщины, которая находится на обсервации в Днепропетровской области, экспресс-тест показал коронавирус

КИЕВ. 27 марта. УНН. У одной из женщин, которая находилась в обсервации в Днепропетровской области по возвращении из Риги, экспресс-тест показал коронавирус. Однако точный диагноз можно будет поставить только по результатам ПЦР-теста. Его сейчас проводят, сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресслужбу ОДА.