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У Зеленського відреагували на російський перепис в окупованому Криму

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російський перепис в окупованому Криму є черговим порушенням міжнародного права, і всі порушення будуть фіксуватися для подальшого захисту прав населення у міжнародних судах. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, пише УНН.

Цитата:

“Цей перепис може створюватися для маніпуляції і створення картинки, але я думаю, що всі чудово розуміють — і в Україні, і в світі, — що все, що робить Росія у Криму — це порушення міжнародного права. І ніякого співвідношення з реальністю це все не має. І безумовно це все в один день перестане відбуватися, і РФ піде з Криму”, — заявив Кориневич.

Деталі

Він відзначив, що до цього часу "нам треба фіксувати і документувати всі порушення" для того, аби можна було говорити про захист прав та інтересів у міжнародних судах.

“Цілком логічною є заява МЗС і, безумовно, так само реакція наших міжнародних партнерів — США, а також ЄС. Це безумовно спроба легітимізувати спробу анексії”, — додав Кориневич.

Контекст

В окупованому Криму 15 жовтня почався перепис населення, який триватиме до 14 листопада.

Міністерство закордонних справ України засудило дії РФ, назвавши їх “недружнім актом”.

Європейський Союз також засудив дії окупаційної влади. Також це засудили у США.

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