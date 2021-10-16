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У Зеленского отреагировали на российскую перепись в оккупированном Крыму

У Зеленского отреагировали на российскую перепись в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 20777 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Российская перепись в оккупированном Крыму является очередным нарушением международного права, и все нарушения будут фиксироваться для дальнейшей защиты прав населения в международных судах. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, пишет УНН.

Цитата:

"Эта перепись может создаваться для манипуляции и создания картинки, но я думаю, что все прекрасно понимают - и в Украине, и в мире, - что все, что делает Россия в Крыму - это нарушение международного права. И никакого соотношения с реальностью это все не имеет. И безусловно это все в один день перестанет происходить, и РФ уйдет из Крыма", - заявил Кориневич.

Детали

Он отметил, что до тех пор "нам нужно фиксировать и документировать все нарушения" для того, чтобы можно было говорить о защите прав и интересов в международных судах.

"Вполне логично заявление МИД и, безусловно, так же реакция наших международных партнеров - США, а также ЕС. Это безусловно попытка легитимизировать попытку аннексии", - добавил Кориневич.

Контекст

В оккупированном Крыму 15 октября началась перепись населения, которая продолжится до 14 ноября.

Министерство иностранных дел Украины осудило действия РФ, назвав их "недружественным актом".

Европейский Союз также осудил действия оккупационных властей. Также это осудили в США.

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