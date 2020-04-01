У Зеленського складають списки найбідніших українців для виплати допомоги

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Влада в Україні складе списки малозабезпечених категорій громадян, щоб надати фінансову допомогу найбіднішим українцям під час карантину. Про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає УНН з посиланням на пресслужбу Президента.