У Зеленського складають списки найбідніших українців для виплати допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Влада в Україні складе списки малозабезпечених категорій громадян, щоб надати фінансову допомогу найбіднішим українцям під час карантину. Про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає УНН з посиланням на пресслужбу Президента.
“Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів. Однак уряд мусить знайти кошти, щоб допомогти найбіднішим українцям. Складіть список якомога швидше, і давайте розрахуємо, скільки грошей ми можемо виділити”, — звернувся Глава держави до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Очільник уряду повідомив, що було зупинено зростання цін на соціально значущі товари, деякі продукти навіть подешевшали.
Окрім того, повідомляється, що уряд розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону чи втратив роботу у зв’язку з поширенням коронавірусу.
“Ми плануємо створити багато робочих місць уже за кілька тижнів. Зокрема, нам будуть потрібні люди для ремонту доріг, вимощування тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій”, — зазначив Шмигаль.
Як повідомляв УНН, доопрацьований державний бюджет України на 2020 рік передбачає низку змін, зокрема, на боротьбу з коронавірусом виділяється понад 97 млрд грн, та вводиться граничне обмеження по зарплатам топ-чиновників.