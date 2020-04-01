У Зеленского составляют списки самых бедных украинцев для выплаты помощи

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Власть в Украине составит списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать финансовую помощь самым бедным украинцам во время карантина. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.