У Збройних Силах України зареєстровано вже 46 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. За минулу добу у Збройних Силах України було виявлено ще три випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Загальна кількість випадків захворювання становить 43, передає УНН із посиланням на повідомлення Командування медичних сил ЗСУ.
"На 07:00 23 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 46 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 6 осіб одужали та 2 летальних випадки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 341 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 80 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 3 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - повідомили у командуванні.
Так, двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Північного регіону – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець), у Львівській області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
Як повідомлялося в УНН, за добу 21 квітня у ЗСУ було зареєстровано 4 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.