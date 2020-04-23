В Вооруженных Силах Украины зарегистрировано уже 46 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины было выявлено еще три случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Общее количество случаев заболевания составляет 43, передает УНН со ссылкой на сообщение командования медицинских сил ВСУ.
"На 7:00 23 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 46 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 341 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 80 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сообщили в командовании.
Так, двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий), во Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
Как сообщалось в УНН, за сутки 21 апреля в ВСУ было зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.