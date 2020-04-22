У Збройних силах України вже 43 випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. У Збройних силах України зареєстровано вже 43 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.
"На 7:00 22 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 43 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 4 людини одужали та 2 летальних випадки", - йдеться у повідомленні.
Також на ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 289 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 140 осіб.
Повідомляється, що за минулу добу зареєстровано 4 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
"2-є хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Південного регіону – 1 працівник ЗС України, Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець), у Вінницькій та Закарпатській областях – по 1-му військовослужбоцю лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, у Кременчуці виявлено 55 випадків COVID-19, у місті введено нові карантинні зони.