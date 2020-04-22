В Вооруженных силах Украины уже 43 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. В Вооруженных силах Украины зарегистрировано уже 43 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.
"На 7:00 22 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 43 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 4 человека выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.
Также в изоляции (в том числе в самоизоляции) - 289 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 140 человек.
Сообщается, что за минувшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
"2-е больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Южного региона - 1 работник ВС Украины, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий), в Винницкой и Закарпатской областях - по 1-му военнослужащему лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Кременчуге выявлено 55 случаев COVID-19, в городе введены новые карантинные зоны.