У Кременчуці виявлено 55 випадків COVID-19, в місті введено нові карантинні зони
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Станом на вечір вівторка в Кременчуці виявлено 7 нових зареєстрованих випадків COVID-19, загалом - 55. Всього за весь період епідемії одужали 7 осіб, одна людина померла. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку міського голови Кременчука Віталія Малецького у Facebook.
За інформацією мера, в більшості, це пацієнти та медичні працівники центральної районної лікарні, які є мешканцями Кременчука. Наразі епідеміологи та сімейні лікарі вивчають коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.
У зв‘язку з новими випадками COVID-19 в місті введено нові карантинні зони. Щоденно обробляються житлові будинки, місця громадського користування, зупинки, двори та дороги.
Нагадаємо, станом на 21 квітня на Полтавщині зафіксували 101 випадок захворювання на COVID-19. З них лабораторно коронавірус підтвердили у 34 медичних працівників.