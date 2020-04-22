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У Кременчуці виявлено 55 випадків COVID-19, в місті введено нові карантинні зони

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Станом на вечір вівторка в Кременчуці виявлено 7 нових зареєстрованих випадків COVID-19, загалом - 55. Всього за весь період епідемії одужали 7 осіб, одна людина померла. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку міського голови Кременчука Віталія Малецького у Facebook.

За інформацією мера, в більшості, це пацієнти та медичні працівники центральної районної лікарні, які є мешканцями Кременчука. Наразі епідеміологи та сімейні лікарі вивчають коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.

У зв‘язку з новими випадками COVID-19 в місті введено нові карантинні зони. Щоденно обробляються житлові будинки, місця громадського користування, зупинки, двори та дороги.

Нагадаємо, станом на 21 квітня на Полтавщині зафіксували 101 випадок захворювання на COVID-19. З них лабораторно коронавірус підтвердили у 34 медичних працівників.

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