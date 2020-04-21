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Коронавірус на Полтавщині виявили у 34 медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Станом на 21 квітня на Полтавщині зафіксували 101 випадок захворювання на COVID-19. З них лабораторно коронавірус підтвердили у 34 медичних працівників Полтавщини, передає УНН з посиланням на повідомлення Полтавської ОДА.

Коронавірус на Полтавщині виявили у 34 медиків

“За добу виявлено 38 нових випадків: у Кременчуці — 30, Кременчуцькому районі — 5, у Полтавському, Глобинському районах і Полтаві — по одному хворому. За період карантину вже 12 осіб одужали від коронавірусу, одна людина померла”, — повідомив на брифінгу перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.

Географія поширення інфекції по області така: Кременчук — 51 випадок, Кременчуцький район — 13, Миргород — 12, Полтава — 10, Горішні Плавні — 4 (усі одужали), Зіньківський район — 2 випадки, Полтавський район — 2 , Машівка, Кобеляки, Хорол, Козельщина, Котелевський, Глобинський і Чутівський райони — по одному випадку.

“Лабораторно коронавірус підтвердили у 34 медичних працівників із різних медзакладів області”, — зазначили в ОДА.

Перший заступник голови ОДА розповів також, що 20 квітня була досліджена ситуація щодо розповсюдження COVID-19 у Кременчуцькій центральній районній лікарні. Там захворіли 26 медпрацівників, 16 із яких не мають симптомів і перебувають на самоізоляції вдома.

“Сьогодні на штабі знову розглядали ситуацію щодо роботи лікарень у період карантину. Нині заборонено відвідування медзакладів, там посилені заходи дезінфекції приміщень та контролю за станом здоров’я персоналу. Через збільшення контактних осіб із хворими на COVID-19, лабораторія в Полтаві працює у посиленому режимі — проводить 120 ПЛР-тестувань на добу”, — повідомив він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний. 

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