Коронавирус в Полтавской области обнаружили у 34 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на 21 апреля в Полтавской облсти зафиксировали 101 случай заболевания COVID-19. Из них лабораторно коронавирус подтвердили у 34 медицинских работников в области, передает УНН со ссылкой на сообщение Полтавской ОГА.
"За сутки выявлено 38 новых случаев: в Кременчуге - 30, Кременчугском районе - 5, в Полтавском, Глобинском районах и Полтаве - по одному больному. За период карантина уже 12 человек выздоровели от коронавируса, один человек умер", - сообщил на брифинге первый заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин.
География распространения инфекции по области такова: Кременчуг - 51 случай, Кременчугский район - 13, Миргород - 12, Полтава - 10, Горишни Плавни - 4 (все выздоровели), Зеньковский район - 2 случая, Полтавский район - 2, Машевка, Кобеляки, Хорол, Козельщина, Котелевский, Глобинский и Чутовский районы - по одному случаю.
"Лабораторно коронавирус подтвердили у 34 медицинских работников из разных медучреждений области", - отметили в ОГА.
Первый заместитель председателя ОГА рассказал также, что 20 апреля была исследована ситуация по распространению COVID-19 в Кременчугской центральной районной больнице. Там заболели 26 медработников, 16 из которых не имеют симптомов и находятся на самоизоляции дома.
"Сегодня на штабе снова рассматривали ситуацию по работе больниц в период карантина. Сейчас запрещено посещение медучреждений, там усилены меры дезинфекции помещений и контроля за состоянием здоровья персонала. Из-за увеличения контактных лиц с больными COVID-19, лаборатория в Полтаве работает в усиленном режиме - проводит 120 ПЦР-тестов в сутки", - сообщил он.
Напомним, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный.