В Кременчуге выявлено 55 случаев COVID-19, в городе введены новые карантинные зоны

КИЕВ. 22 апреля. УНН. По состоянию на вечер вторника в Кременчуге выявлено 7 новых зарегистрированных случаев COVID-19, всего - 55. Всего за весь период эпидемии выздоровели 7 человек, один человек умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу мэра Кременчуга Виталия Малецкого в Facebook.