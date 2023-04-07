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У заповіднику на острові в Одеській області з'явились олені та лані

У заповіднику на острові в Одеській області з'явились олені та лані

Київ • УНН

 • 8897440 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. 20 ланей європейських та 20 оленів благородних випустили на Білгородський острів в українській дельті Дунаю, повідомили у Rewilding Ukraine, пише УНН.

Деталі

Білгородський – великий острів в Одеській області площею близько 2200 гектарів, розташований в самому серці української дельти Дунаю. Він є частиною Дунайського біосферного заповідника, який активно підтримав випуск ланей та оленів.

“Олені та лані на Білгородському допоможуть створити та підтримувати багатий на біорізноманіття напіввідкритий мозаїчний ландшафт з луками, водоймами та різноманітними рослинами, – пояснює Олег Дьяков, фахівець з відновлення екосистем Rewilding Ukraine. – Вони також виїдатимуть надлишок рослинності, що може бути причиною стихійних пожеж, які є все більшою проблемою, пов’язаною зі зміною клімату. Ми будемо спостерігати за пересуванням, щоб визначити екологічний вплив природного випасання на ландшафт та екосистему”.

Лані та олені, випущені в дельту Дунаю, прибули із заходу України, подолавши відстань близько 1000 км, щоб оселитися у своїй новій домівці. Після довгої дороги всі тварини почуваються добре і є здоровими, вказали у Rewilding Ukraine. Вони, як вказано, одразу ж вистрибнули з баржі і почали досліджувати острів.

Оскільки лані та олені чудово плавають, вони, як зазначається, вже почали переселятися на сусідні острови в пошуках їжі та освоювати навіть румунську територію дельти. Передбачається, що цей новий випуск тварин на Білгородському сприятиме більш швидкому формуванню стійких популяцій лані європейської та оленя благородного в дельті Дунаю.

За останні роки команда Rewilding Ukraine разом з партнерами повернула водяних буйволів, диких коней, а також невелику кількість благородних оленів та ланей на острів Єрмаків, з метою покращення природного випасу в дельті.

Також заплановані наступні випуски у майбутньому.

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Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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