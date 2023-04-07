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В заповеднике на острове в Одесской области появились олени и лани

В заповеднике на острове в Одесской области появились олени и лани

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. 20 ланей европейских и 20 оленей благородных выпустили на Белгородский остров в украинской дельте Дуная, сообщили в Rewilding Ukraine, пишет УНН.

Детали

Белгородский – большой остров в Одесской области площадью около 2200 гектаров, расположенный в самом сердце украинской дельты Дуная. Он является частью Дунайского биосферного заповедника, который активно поддержал выпуск ланей и оленей.

“Олени и лани на Белгородском помогут создать и поддерживать богатый биоразнообразием полуоткрытый мозаичный ландшафт с лугами, водоемами и разнообразными растениями, – объясняет Олег Дьяков, специалист по восстановлению экосистем Rewilding Ukraine. – Они также будут выедать избыток растительности, что может быть причиной стихийных пожаров, которые являются все большей проблемой, связанной с изменением климата. Мы будем наблюдать за передвижением, чтобы определить экологическое воздействие естественного выпаса на ландшафт и экосистему”.

Лани и олени, выпущенные в дельту Дуная, прибыли с запада Украины, преодолев расстояние около 1000 км, чтобы поселиться в своем новом доме. После долгой дороги все животные чувствуют себя хорошо и являются здоровыми, указали в Rewilding Ukraine. Они, как указано, сразу же выпрыгнули с баржи и начали исследовать остров.

Поскольку лани и олени прекрасно плавают, они, как отмечается, уже начали переселяться на соседние острова в поисках пищи и осваивать даже румынскую территорию дельты. Предполагается, что этот новый выпуск животных на Белгородском будет способствовать более быстрому формированию устойчивых популяций европейской лани и благородного оленя в дельте Дуная.

За последние годы команда Rewilding Ukraine вместе с партнерами вернула водяных буйволов, диких лошадей, а также небольшое количество благородных оленей и ланей на остров Ермаков, с целью улучшения естественного выпаса в дельте.

Также запланированы следующие выпуски в будущем.

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