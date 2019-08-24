У Запоріжжі затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці 150 автономерів

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Хортицькому районі Запоріжжя працівники поліції затримали чоловіка, який займався викраденням державних реєстраційних знаків з автомобілів та вимагав гроші за їх повернення. Чоловіка підозрюють у крадіжці 150 автономерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Запорізькій області.