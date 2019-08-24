У Запоріжжі затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці 150 автономерів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Хортицькому районі Запоріжжя працівники поліції затримали чоловіка, який займався викраденням державних реєстраційних знаків з автомобілів та вимагав гроші за їх повернення. Чоловіка підозрюють у крадіжці 150 автономерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Запорізькій області.
"З травня по серпень 2019 року неодноразово судимий за корисливі злочини чоловік 1970 року народження вчиняв крадіжки державних реєстраційних знаків з автомобілів та залишав записки із текстом про їх можливе повернення за винагороду", - повідомили в пресслужбі.
Під час особистого огляду у підозрюваного виявили картки різних операторів зв’язку, блокнот із записками, ножиці, за допомогою яких останній ймовірно знімав номерні знаки. У кімнаті квартири поліцейські вилучили державні автомобільні реєстраційні знаки, записки з текстом "Верну звоните", мобільні термінали, сім-картки, сувенірні купюри.
Наразі зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєнні близько 150 аналогічних злочинів на території Хортицького та інших районів Запоріжжя.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Києві затримали молодика, який викрав майже 100 автономерів.