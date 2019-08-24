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6 марта, 17:12 • 136294 просмотра

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В Запорожье задержали мужчину, которого подозревают в краже 150 автономеров

В Запорожье задержали мужчину, которого подозревают в краже 150 автономеров

Киев  •  УНН

 • 10103 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Хортицком районе Запорожья работники полиции задержали мужчину, который занимался похищением государственных регистрационных знаков с автомобилей и требовал деньги за их возвращение. Мужчину подозревают в краже 150 автономеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.

"С мая по август 2019 неоднократно судим за корыстные преступления мужчина 1970 года совершал кражи государственных регистрационных знаков с автомобилей и оставлял записки с текстом об их возможном возвращении за вознаграждение", - сообщили в пресс-служб.

Во время личного досмотра у подозреваемого обнаружили карточки разных операторов связи, блокнот с записками, ножницы, с помощью которых последний вероятно снимал номерные знаки. В комнате квартиры полицейские изъяли государственные автомобильные регистрационные знаки, записки с текстом "Верну звоните", мобильные терминалы, сим-карты, сувенирные купюры.

Сейчас злоумышленник обоснованно подозревается в совершении около 150 аналогичных преступлений на территории Хортицкого и других районов Запорожья.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство по признакам ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве задержали молодчика, похитившего почти 100 автономеров.

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