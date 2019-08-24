В Запорожье задержали мужчину, которого подозревают в краже 150 автономеров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Хортицком районе Запорожья работники полиции задержали мужчину, который занимался похищением государственных регистрационных знаков с автомобилей и требовал деньги за их возвращение. Мужчину подозревают в краже 150 автономеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.
"С мая по август 2019 неоднократно судим за корыстные преступления мужчина 1970 года совершал кражи государственных регистрационных знаков с автомобилей и оставлял записки с текстом об их возможном возвращении за вознаграждение", - сообщили в пресс-служб.
Во время личного досмотра у подозреваемого обнаружили карточки разных операторов связи, блокнот с записками, ножницы, с помощью которых последний вероятно снимал номерные знаки. В комнате квартиры полицейские изъяли государственные автомобильные регистрационные знаки, записки с текстом "Верну звоните", мобильные терминалы, сим-карты, сувенирные купюры.
Сейчас злоумышленник обоснованно подозревается в совершении около 150 аналогичных преступлений на территории Хортицкого и других районов Запорожья.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Открыто уголовное производство по признакам ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киеве задержали молодчика, похитившего почти 100 автономеров.