У Запоріжжі вже вдруге мітингують енергетики

Співробітники обленерго вимагають від НКРЕ повернути ім зароблені гроші. На мітингу зібралось декілька сотень людей. Вони незадоволені дією НКРЕ та уряду.

Зокрема, мітингувальники повідомили, що звертались до Прем'єр-міністра Украіни, але В.Гройсман з відповіддю не поспішає.

Нагадаємо, 18 листопада працівники "Запоріжжяобленерго" вийшли на акцію протесту під будівлю Запорізької ОДА.