В Запорожье уже второй раз митингуют энергетики

Сотрудники облэнерго требуют от НКРЭ вернуть им заработанные деньги. На митинге собралось несколько сотен человек. Они недовольны действием НКРЭ и правительства.

В частности, митингующие сообщили, что обращались к Премьер-министру Украини, но В.Гройсман с ответом не спешит.

Напомним, 18 ноября работники "Запорожьеоблэнерго" вышли на акцию протеста под здание Запорожской ОГА.