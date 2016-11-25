В Запорожье уже второй раз митингуют энергетики
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Напротив облгосадминистрации в Запорожье уже вторую пятницу митингуют работники "Запорожьеоблэнерго", передает корреспондент УНН.
Сотрудники облэнерго требуют от НКРЭ вернуть им заработанные деньги. На митинге собралось несколько сотен человек. Они недовольны действием НКРЭ и правительства.
В частности, митингующие сообщили, что обращались к Премьер-министру Украини, но В.Гройсман с ответом не спешит.
Напомним, 18 ноября работники "Запорожьеоблэнерго" вышли на акцию протеста под здание Запорожской ОГА.