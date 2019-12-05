У Запоріжжі викрили антиукраїнського інтернет-агітатора
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Запоріжжі СБУ блокувала діяльність агітатора, який розповсюджував через інтернет антиукраїнські матеріали. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
Слідчі спецслужби встановили, що житель обласного центру адміністрував сепаратистську сторінку в одній із заборонених у нашій країні соцмереж.
Там він розміщував провокативні матеріали із закликами до повалення конституційного ладу і зміни меж території України.
Для поширення інформації зловмисник спеціально створив окремий акаунт.
Під час обшуку у помешканні фігуранта справи правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення повідомлення зловмиснику про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, контррозвідники викрили в Одесі антиукраїнського агітатора, який поширював в інтернеті провокаційні матеріали.