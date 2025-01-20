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У Запоріжжі після ворожого удару 18 січня досі шукають зниклу людину

У Запоріжжі після ворожого удару 18 січня досі шукають зниклу людину

Київ • УНН

 • 28222 перегляди

Внаслідок російського удару по Запоріжжю 18 січня загинула одна людина, 12 отримали поранення. Рятувальники розібрали 350 кв.м завалів та шукають ще одну людину.

У Запоріжжі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару, який росіяни завдали 18 січня, передає УНН із посиланням на МВС.

Загинув 1 чоловік та 12 людей отримали поранення. Продовжуються роботи з пошуку ще однієї людини. Для цього залучили кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) 

- йдеться у повідомленні.

За даними МВС, всього за два дні розібрано 350 кв.м будівельних конструкцій та вивезено 300 тонн сміття.

Масштабна атака рф на Запоріжжя забрала життя вже 14 людей17.01.25, 09:57 • 66784 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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