У Запоріжжі після ворожого удару 18 січня досі шукають зниклу людину
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Запоріжжю 18 січня загинула одна людина, 12 отримали поранення. Рятувальники розібрали 350 кв.м завалів та шукають ще одну людину.
У Запоріжжі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару, який росіяни завдали 18 січня, передає УНН із посиланням на МВС.
Загинув 1 чоловік та 12 людей отримали поранення. Продовжуються роботи з пошуку ще однієї людини. Для цього залучили кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни)
За даними МВС, всього за два дні розібрано 350 кв.м будівельних конструкцій та вивезено 300 тонн сміття.
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