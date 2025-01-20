В Запорожье после вражеского удара 18 января до сих пор ищут пропавшего человека
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью 18 января погиб один человек, 12 получили ранения. Спасатели разобрали 350 кв.м завалов и ищут еще одного человека.
В Запорожье продолжаются поисково-спасательные работы на месте вражеского удара, который россияне нанесли 18 января, передает УНН со ссылкой на МВД.
Погиб 1 человек и 12 человек получили ранения. Продолжаются работы по поиску еще одного человека. Для этого привлекли кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны)
По данным МВД, всего за два дня разобрано 350 кв.м строительных конструкций и вывезено 300 тонн мусора.
Масштабная атака рф на Запорожье унесла жизни уже 14 человек17.01.25, 09:57 • 65771 просмотр