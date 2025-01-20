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В Запорожье после вражеского удара 18 января до сих пор ищут пропавшего человека

В Запорожье после вражеского удара 18 января до сих пор ищут пропавшего человека

Киев  •  УНН

 • 10885 просмотра

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В результате российского удара по Запорожью 18 января погиб один человек, 12 получили ранения. Спасатели разобрали 350 кв.м завалов и ищут еще одного человека.

В Запорожье продолжаются поисково-спасательные работы на месте вражеского удара, который россияне нанесли 18 января, передает УНН со ссылкой на МВД.

Погиб 1 человек и 12 человек получили ранения. Продолжаются работы по поиску еще одного человека. Для этого привлекли кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны) 

- говорится в сообщении.

По данным МВД, всего за два дня разобрано 350 кв.м строительных конструкций и вывезено 300 тонн мусора.

Масштабная атака рф на Запорожье унесла жизни уже 14 человек17.01.25, 09:57 • 65771 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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