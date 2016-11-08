У Запоріжжі переглянуть вирок "народному мерові" Бердянська, засудженому за держзраду
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Запорізькому апеляційному суді 9 листопада о 14:00 відбудеться судове засідання, у якому розглядатимуть пом’якшення вироку Віктору Колоянову, самопроголошенному “народному мерові” Бердянська. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головa міської організації ВО “Свобода” Микола Тюркеджи, преедає кореспондент УНН.
Так, 2 лютого 2016 року Бердянським міськрайсудом В.Колоянов був визнаний винним у державній зраді. Йому винесли вирок у вигляді 12 років позбавлення волі.
Наразі у соціальній мережі закликають активістів Бердянську та Запоріжжя прийти та пікетувати апеляційний суд.