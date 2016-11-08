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15 марта, 19:03 • 113398 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161374 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134833 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127554 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111230 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104678 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100908 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132929 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131119 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127753 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожье пересмотрят приговор "народном мэру" Бердянска , осужденному за госизмену

В Запорожье пересмотрят приговор "народном мэру" Бердянска , осужденному за госизмену

Киев • УНН

 • 9843 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Запорожском апелляционном суде 9 ноября в 14:00 состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрено смягчение приговора Виктору Колоянову, самопровозглашенному "народном мэру" Бердянска. Об этом сообщил на своей странице в Facebook головa городской организации ВО "Свобода" Николай Тюркеджы, передает корреспондент УНН.

Так, 2 февраля 2016 года бердянским горрайсудом В.Колоянов был признан виновным в государственной измене. Ему вынесли приговор в виде 12 лет лишения свободы.

Сейчас в социальной сети призывают активистов в Бердянске и Запорожье прийти и пикетировать апелляционный суд.

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