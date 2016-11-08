В Запорожье пересмотрят приговор "народном мэру" Бердянска , осужденному за госизмену
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Запорожском апелляционном суде 9 ноября в 14:00 состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрено смягчение приговора Виктору Колоянову, самопровозглашенному "народном мэру" Бердянска. Об этом сообщил на своей странице в Facebook головa городской организации ВО "Свобода" Николай Тюркеджы, передает корреспондент УНН.
Так, 2 февраля 2016 года бердянским горрайсудом В.Колоянов был признан виновным в государственной измене. Ему вынесли приговор в виде 12 лет лишения свободы.
Сейчас в социальной сети призывают активистов в Бердянске и Запорожье прийти и пикетировать апелляционный суд.