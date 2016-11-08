В Запорожье пересмотрят приговор "народном мэру" Бердянска , осужденному за госизмену

Так, 2 февраля 2016 года бердянским горрайсудом В.Колоянов был признан виновным в государственной измене. Ему вынесли приговор в виде 12 лет лишения свободы.

Сейчас в социальной сети призывают активистов в Бердянске и Запорожье прийти и пикетировать апелляционный суд.