У Запоріжжі корпус лікарні залишився без світла через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Корпус Запорізької районної лікарні залишився без світла через падіння дерева, яке повалили сильна злива та пориви вітру. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Запорізькій області, передає УНН.
"30 червня о 9:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, про те що на перехресті вулиць Істоміна та Розенталь через сильну зливу та пориви вітру впало дерево, внаслідок чого корпус Запорізької районної лікарні залишився без світла", – йдеться в повідомленні.
Рятувальники за допомогою бензопили прибирали повалене дерево.
"Після закінчення робіт з розпилювання дерева аварійними бригадами "Запоріжжяобленерго" будуть проведені ремонтні роботи щодо відновлення електропостачання", – розповіли рятувальники.
Нагадаємо, через інтенсивні опади у Чернігові сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста. З підтоплених будинків евакуювали 16 людей, з яких 3 передали медичним працівникам.