У Запоріжжі горів центральний ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Вранці 19 березня сталася пожежа на території Центрального ринку у Запоріжжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Запорізькій області.
Як зазначено у повідомленні, за вказаною адресою прибуло 8 одиниць техніки та 32 рятувальники. Як з’ясувалося на місці події, на території ринку горять торгівельні кіоски на площі 80 кв. м.
Завдяки оперативним діям підрозділів, вдалось не допустити поширення пожежі на більш значну площу та врятувати від вогню 22 торгових кіоски, які були розташовані поруч.
Вогнеборці за 20 хвилин повністю ліквідували пожежу.
Під час надзвичайної події ніхто не постраждав.
Наразі причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що пожежі в Україні цього року забрали життя вже 600 людей.