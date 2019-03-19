В Запорожье горел центральный рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Утром 19 марта произошел пожар на территории Центрального рынка в Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Как отмечается в сообщении, по указанному адресу прибыли 8 единиц техники и 32 спасателя. Как выяснилось на месте происшествия, на территории рынка горят торговые киоски на площади 80 кв. м.
Благодаря оперативным действиям подразделений, удалось не допустить распространения пожара на более значительную площадь и спасти от огня 22 торговых киоска, которые были расположены рядом.
Пожарные за 20 минут полностью ликвидировали пожар.
Во время чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
Сейчас причина пожара устанавливается.
Напомним, ранее УНН сообщал, что пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 600 человек.